5 литовских игроков для РПЛ. Скаутский отчет

СССР распался более двадцати семи лет назад, однако на постсоветском пространстве есть большое количество качественных футболистов, готовых сходу усилить клубы высшего российского дивизиона. В чемпионате России традиционно было много легионеров из Литвы – в данном материале пойдет речь о тех литовцах, которым по силам внести свою лепту в победы некоторых российских коллективов.

5. Викинтас Сливка («Хайберниан», 23 года).

Центральный полузащитник оборонительного плана (именно опорным хавбеком литовец практически никогда не играет) в возрасте восемнадцати лет оказался в молодежном составе туринского «Ювентуса». Понятно, что уровень итальянской Серии А для тогдашнего юнца из Литвы был предельно высок, поэтому спустя четыре года, не сыграв ни разу за «старую синьору», рослый хавбек (рост Викинтаса равняется 190 сантиметрам) переехал в Шотландию. Неясно почему, но в этой стране исторически уважают легионеров из далекой Литвы, которые действуют выше всяких похвал. Текущий сезон не слишком удачно складывается для «Хайбернина», идущего на восьмой позиции, в то время как сам Сливка демонстрирует классное взаимопонимание с коллегами. Если команда играет в три центральных полузащитника, порой Сливке приходится занимать место на фланге. Кому бы в России мог сгодиться Сливка? «Динамо», у которого порой наблюдаются проблемы в опорно-центральной зоне полузащиты, а также «Крыльям», страдающим от отсутствия качественных футболистов в этом амплуа.

4. Овидиус Вербицкас («Судува, 25 лет).

Вербицкаса достаточно неплохо знают поклонники питерского «Зенита», за второй состав которого уроженец Укмерге выступал на протяжении двух лет подряд. Не слишком высокий, но боевитый хавбек действует на позиции центрального полузащитника – в рамках Лиги Наций в прошлом году Вербицкас отыграл в двух встречах. Главным козырем литовца считается грамотный отбор мяча и умение поддержать атаку – на счету экс-игрока «сине-бело-голубых» одиннадцать мячей за «Судуву» в рамках первенства Литвы. Какие команды в России могли бы позариться на подпись Вербицкаса? Пожалуй, что тем же самым «Крыльям» и «Енисею». Если у самарской команды проблема не так выражена, то у красноярцев в полузащите творится настоящий бардак. Также в плюс Вербицкасу то, что ему не требуется адаптироваться к реалиям российского быта – понятно, что в бытовом плане Северная Пальмира не идет в сравнение с Красноярском или Самарой, однако адаптация всегда была важной составляющей успешной интеграции футболиста в новый коллектив.

3. Эрнестас Шеткус («Хапоэль», 33 года).

Опытнейший голкипер, успевший поиграть в Греции, Турции, Беларуси и Голландии, сейчас трудится на благо израильского «Хапоэля» из славного города Хайфа. Шеткус давно просится в РПЛ, где со времен Жидрунаса Карчемарскаса литовских голкиперов не было совсем. После потрясающего сезона 2015/16, который Эрнестас проводил в «Сивасспоре», им заинтересовался «Ден Хаг» и предложил контракт сроком на два сезона. В Голландии дела литовца пошли не слишком хорошо – он частенько пропускал, поэтому руководство «Ден Хага» продало вратаря в Израиль, где он играет по сей день. Ради какого клуба Шеткус мог бы покинуть Израиль? Переходить в «Енисей», который находится в статусе главного кандидата на понижение в классе нецелесообразно – какой смысл на тринадцать матчей менять теплый Израиль на холодный Красноярск, учитывая, что в ФНЛ Шеткус явно не захочет оставаться? Тоже самое с «Анжи». А вот «Уралу» голкипер из Литвы абсолютно точно пришелся бы ко двору. Нельзя сказать, что Годзюр перманентно ошибается, но порой в его профпригодности приходится сомневаться.

2. Эгидиюс Вейткунас («Минск», 30 лет).

Фланговый защитник, проведший сорок две игры в футболке национальной сборной, лучшие годы провел в «Жальгирисе», но сейчас неустанно трудится в белорусском «Минске». На групповой стадии Лиги Наций уроженец Вильнюса был задействован в трех играх, но отличиться результативными действиями ему не удалось. Тем не менее, это достаточно цепкий защитник, который не стесняется идти в отбор – настоящее сокровище для клубов из нижней части Премьер-Лиги. Уровень белорусского первенства никогда не считался чрезмерно высоким, однако для скамейки запасных клубов РПЛ Вейткунас бы сгодился. Например, «Крыльям», за которые на флангах играют списанный со счетов в «Локомотиве» Денисов и не пригодившийся родному «Динамо» Никита Чичерин.

1. Арвидас Новиковас («Ягеллония», 28 лет).

Один из главных лидеров сборной Литвы, который поиграл в Германии и Шотландии до подписания контракта с польской «Ягеллонией». Не слишком высокий вингер (рост Арвидаса – 179 сантиметров) за счет легкости буквально парит на фланге, отдавая классные голевые передачи и достаточно часто поражая чужие ворота. В Лиге Наций Арвидасу свой высокий уровень продемонстрировать в полной мере не удалось – всего одна голевая передача в пяти встречах. В составе «Ягеллонии» литовец действует невероятно – шесть точных выстрелов и пять голевых передач. Во многом благодаря отличной игре литовского легионера команда располагается на комфортной третьей строчке в чемпионате Польши (Экстраклассе по-местному). До сегодняшнего момента в прессе не было заявлено об интересе к Новаковасу со стороны российских клубов, однако если он решит, что уровень польского чемпионата больше не соответствует его личным амбициям, в России игроку такого уровня будут рады. В «Динамо», например, качественный вингер явно лишним не будет – к слову, там уже действует нападающий сборной Литвы Федор Черных.

Георгий Артмеладзе

