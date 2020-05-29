5 матчей АПЛ и чемпионская игра "Ливерпуля" пройдут на нейтральных полях по требованию полиции

Теги аплливерпуль

5 матчей АПЛ и чемпионская игра "Ливерпуля" пройдут на нейтральных полях по требованию полиции

Полиция добилась смены места проведения нескольких матчей оставшейся части сезона АПЛ.

По информации The Telegraph, на нейтральных стадионах должны пройти пять встреч: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" - "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" - "Ливерпуль" и "Эвертон" - "Ливерпуль".

Кроме того, на нейтральном поле состоится любая игра, которая может стать чемпионской для команды Юргена Клоппа.

Такие меры предприняты, чтобы избежать скопления болельщиков возле футбольных арен.

Напомним, что "Ливерпуль" близок к первому за 30 лет чемпионству. Для официального оформления титула "красным" осталось победить в двух матчах.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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