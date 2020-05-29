5 матчей АПЛ и чемпионская игра "Ливерпуля" пройдут на нейтральных полях по требованию полиции
Полиция добилась смены места проведения нескольких матчей оставшейся части сезона АПЛ.
По информации The Telegraph, на нейтральных стадионах должны пройти пять встреч: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" - "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" - "Ливерпуль" и "Эвертон" - "Ливерпуль".
Кроме того, на нейтральном поле состоится любая игра, которая может стать чемпионской для команды Юргена Клоппа.
Такие меры предприняты, чтобы избежать скопления болельщиков возле футбольных арен.
Напомним, что "Ливерпуль" близок к первому за 30 лет чемпионству. Для официального оформления титула "красным" осталось победить в двух матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18