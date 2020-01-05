5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году

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5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году

Главная футбольная битва – Роналду против Месси – все еще продолжается. В начале 2020, когда эре доминирования стукнуло уже 10 лет, кажется, что это уже никогда не закончится! Победил ли Месси, взяв свой 6 Золотой Мяч? Абсолютно точного ответа нет! Если говорить только о золотых снарядах, то, наверное, Месси все же останется единоличным лидером. При всем уважении к КриРо, взять еще один мяч в 35 лет будет невероятно сложно – а Месси еще и моложе, у него есть несколько лет форы. Но вот по части других рекордов португалец может продолжить вписывать свое имя в историю. Сегодня мы собрали 5 потенциальных рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году

Больше всего побед в Кубке/Лиге Чемпионов
Роналду 5 раз поднимал над головой "ушастый" трофей. Последний раз Лига Чемпионов покорялась португальцу в 2018-ом году вместе с мадридским "Реалом". В этом сезоне он со второй попытки будет пытаться вытащить на вершину Ювентус. Если удастся получить трофей, португалец сравняется по количеству побед в турнире с Хенто. Пако 6 раз выигрывал Кубок Чемпионов в составе "Реала" в промежутке между с 1956 по 1966 года. Иной вопрос: а способен ли "Ювентус" в нынешнем состоянии подняться на вершину европейского футбольного пьедестала. Пока черно-белая "машина" не выглядит абсолютно безупречной! Впрочем, у Сарри еще есть время, чтобы настроить ее как раз под борьбу в ЛЧ.
Единолично лучший бомбардир чемпионатов Европы
Криштиану забил 9 голов за Португалию на 4 континентальных первенствах: в 2012 году на полях Украины и Польши Ронни огорчал Нидерланды, а в 2016-м своими точными ударами помог сборной стать чемпионом. Евро-2020 будет для него пятым. Этим летом Роналду попытается единолично возглавить рейтинг лучших бомбардиров в истории турнира. Пока он делит первое место с Мишелем Платини, который настрелял те же 9 мячей на Евро-1984. Однако, отличится в составе "европейских бразильцев" будет достаточно непросто. Уже сейчас известно, что конкурентами Португалии по группе будут Германия и Франция. Еще одна команда определится позже.
Лидер по хет-трикам в Лиге Чемпионов
Сейчас у Роналду и Месси по 8 хет-триков в самом престижном клубном турнире. И если аргентинец имеет в запасе еще несколько лет, то португалец в свои 35 (сейчас ему 34, но 35 стукнет уже в феврале) должен максимально настрелять течение 2020-го, чтобы установить рекорд и оторваться от Лионеля. Весеннего плей-офф и осеннего группового раунда форварду "Ювентуса" вполне хватит для бомбардирских свершений. Если, конечно, все пойдет по плану!
Первый в истории лучший бомбардир АПЛ, Ла Лиги и Серии "А"
В сезоне 2007/08 Роналду выиграл бомбардирскую гонку в Англии – 31 гол (немного не дотянул до Энди Коула и Алана Ширера, которые в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно забили по 34 гола). В сезонах 2010/11, 2013/14 и 2014/15 он получил трофей Пичичи в Испании – 40, 31 и 48 голов соответственно. Осталось покорить Италию. В прошлом сезоне он занял лишь 4 место в рейтинге бомбардиров Серии "А", в этом также идет на 4 ступени с 10 мячами. Догнать Чиро Иммобиле будет невероятно сложно, веди итальянец забивает космическими темпами, у него уже 17 голов в чемпионате. Однако, впереди еще половина дистанции и случится может все, что угодно. А, может, новый сезон в этом плане начнется просто фантастически!
Лучший бомбардир на международной арене
На счету Роналду – 99 голов. К текущему рекордсмену Али Даеи (представлял сборную Ирана и забивал чуть ли не в каждом матче) осталось лишь 10 результативных ударов. В 2019-ом Криштиану забил в футболке сборной Португалии 14 мячей, поэтому шансы стать ТОП-1 уже в 2020-м огромны. Этот рекорд точно останется за ним на десятки лет. Осталось только установить!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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