50 лет назад вратарь сборной Англии совершил "сейв века" после удара Пеле

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50 лет назад вратарь сборной Англии совершил "сейв века" после удара Пеле

В этот день, 50 лет назад, 7 июня 1970 года вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс совершил невероятный сейв в матче группового турнира чемпионата мира с командой Бразилии после удара нападающего Пеле.

Этот эпизод многие называют "сейвом века". После навеса с фланга Пеле пробивал головой с близкого расстояния, но Бэнкс в блестящем броске отразил удар. Впрочем, несмотря геройство голкипера, англичане проиграли тот матч со счетом 0:1.

Обе команды вышли в плей-офф, но Англия вылетела на стадии 1/4 финала, а Бразилия стала чемпионом мира.

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