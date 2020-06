50 лет назад вратарь сборной Англии совершил "сейв века" после удара Пеле

В этот день, 50 лет назад, 7 июня 1970 года вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс совершил невероятный сейв в матче группового турнира чемпионата мира с командой Бразилии после удара нападающего Пеле.

Этот эпизод многие называют "сейвом века". После навеса с фланга Пеле пробивал головой с близкого расстояния, но Бэнкс в блестящем броске отразил удар. Впрочем, несмотря геройство голкипера, англичане проиграли тот матч со счетом 0:1.

50 years ago today the late, great @England goalkeeper Gordon Banks made one of the greatest saves of all time.



"I thought that was a goal." - @Pele



"You and me both." - Banks