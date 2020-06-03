500 игроков АПЛ пожертвовали свои футболки с автографами в поддержку Национальной службы здравоохранения

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500 игроков АПЛ пожертвовали свои футболки с автографами в поддержку Национальной службы здравоохранения

Игроки 20 клубов АПЛ пожертвовали свои футболки с автографами в поддержку Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

Сегодня, 3 июня, на Ebay будут разыграны футболки 500 футболистов. Купить футболку могут все желающие за 5 фунтов.

Имена победителей станут известны 1 июня. Все вырученные средства пойдут в фонды, представляющие NHS.

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано 17 июня.

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