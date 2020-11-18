"500$ за вино для него дорого". Червиченко ярко высказался о Федуне
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о нынешнем владельце московского клуба Леониде Федуне.
"Федун легко покупал "Спартак" - он очень богатый человек, для него эти деньги ничего не решают. Просто посмотрите на его покупки – где и как он ошибается. 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда – не такая трагедия.
При этом он будет долго смотреть на бутылку вина за 500 долларов – потому что считает, что это дорого. А вот за Тила 20 миллионов - херня. А для меня 500 долларов за бутылку вина недорого, а Тил за 20 миллионов - преступление.
Все эти рынки, акции – все эти вещи, Федун в них реально хорош. По части финансов он очень квалитетный, заслуженный, структурный, какой надо. Кроме футбола, у него все в порядке", - сказал Червиченко в интервью каналу "Глеб Чернявский и "Спартак" в YouTube.
Червиченко владел "Спартаком" с 2000 по 2004 годы, а затем продал клуб Федуну. Под руководством последнего клуба за 18 лет выиграл два трофея - чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
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