53-летний Миура стал самым возрастным футболистом чемпионата Японии
Побит рекорд чемпионата Японии, который был установлен 8 лет назад нападающим Масаси Накаяме.
Речь идёт о статусе самого возрастного футболиста, вышедшего на поле в матче J-лиги.
Накаяме в 2012 году сыграл, когда ему было 45 лет, 2 месяца и 1 день.
Новым рекордсменом японского первенства накануне стал полузащитник "Йокогамы" Кадзуёси Миура, принявший участие в поединке с "Кавасаки Фронтале" в возрасте 53 лет, 6 месяцев и 28 дней.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Йокогама Ф. Маринос
|34
|70
|2
|Токио
|34
|64
|3
|Касима Антлерс
|34
|63
|4
|Кавасаки Фронтале
|34
|60
|5
|Середзо Осака
|34
|59
|6
|Санфречче Хиросима
|34
|55
|7
|Гамба Осака
|34
|47
|8
|Виссел Кобе
|34
|47
|9
|Оита Тринита
|34
|47
|10
|Консадоле Саппоро
|34
|46
|11
|Вегалта Сендай
|34
|41
|12
|Шимидзу С-Палс
|34
|39
|13
|Нагоя Грампус
|34
|37
|14
|Урава Редз
|34
|37
|15
|Саган Тосу
|34
|36
|16
|Шонан Беллмаре
|34
|36
|17
|Мацумото Ямага
|34
|31
|18
|Джубило Ивата
|34
|31