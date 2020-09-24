53-летний Миура стал самым возрастным футболистом чемпионата Японии

Побит рекорд чемпионата Японии, который был установлен 8 лет назад нападающим Масаси Накаяме.

Речь идёт о статусе самого возрастного футболиста, вышедшего на поле в матче J-лиги.

Накаяме в 2012 году сыграл, когда ему было 45 лет, 2 месяца и 1 день.

Новым рекордсменом японского первенства накануне стал полузащитник "Йокогамы" Кадзуёси Миура, принявший участие в поединке с "Кавасаки Фронтале" в возрасте 53 лет, 6 месяцев и 28 дней.

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