550 сотрудников "Тоттенхэма" были отправлены в отпуск

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550 сотрудников "Тоттенхэма" были отправлены в отпуск

"Тоттенхэм" отправил в отпуск 550 сотрудников клуба. Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

К такому решению руководство команды пришло из-за пандемии коронавируса. Помимо отпуска всем работникам сократили зарплату на 20% в апреле и мае.

"Мы видели, как крупнейшие клубы принимали решения по сокращению расходов. Мы также приняли это трудное решение - в целях защиты рабочих мест - уменьшить зарплату всех 550 работников за апрель и май на 20%.

Я не сомневаюсь, мы переживем этот кризис и вернемся к нормальной жизни", - сказал президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.

Ранее к сокращению заработной платы также пришли "Бавари", "Барселона", "Эспаньол" и другие топ-клубы.

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