550 сотрудников "Тоттенхэма" были отправлены в отпуск
"Тоттенхэм" отправил в отпуск 550 сотрудников клуба. Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".
К такому решению руководство команды пришло из-за пандемии коронавируса. Помимо отпуска всем работникам сократили зарплату на 20% в апреле и мае.
"Мы видели, как крупнейшие клубы принимали решения по сокращению расходов. Мы также приняли это трудное решение - в целях защиты рабочих мест - уменьшить зарплату всех 550 работников за апрель и май на 20%.
Я не сомневаюсь, мы переживем этот кризис и вернемся к нормальной жизни", - сказал президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.
Ранее к сокращению заработной платы также пришли "Бавари", "Барселона", "Эспаньол" и другие топ-клубы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18