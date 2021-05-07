6 игроков из "Челси" и 5 из "Манчестер Сити" - в команде недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored
Стала известна символическая сборная ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов по версии WhoScored.
Вратарь: Эдуар Менди ("Челси");
Защитники: Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси"), Жоржиньо ("Челси"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити");
Нападающие: Тимо Вернер ("Челси"), Кай Хаверц ("Челси").
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