6 игроков молодежной команды "Наполи" заразились коронавирусом
Пресс-служба "Наполи" сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в молодежной команде клуба.
По данным источника, 6 игроков клуба сдали положительные тесты на Covid-19, несмотря на то, что последние 11 дней провели на самоизоляции.
Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 28, 2020
Напомним, "Наполи" завтра, 29 октября, встретится с "Реал Сосьедадом" в матче 2-го тура Лиги Европы.
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