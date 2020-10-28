6 игроков молодежной команды "Наполи" заразились коронавирусом

Пресс-служба "Наполи" сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в молодежной команде клуба.

По данным источника, 6 игроков клуба сдали положительные тесты на Covid-19, несмотря на то, что последние 11 дней провели на самоизоляции.

Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 28, 2020

Напомним, "Наполи" завтра, 29 октября, встретится с "Реал Сосьедадом" в матче 2-го тура Лиги Европы.

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