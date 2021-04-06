6 игроков ПСЖ пропустят матч с "Баварией" в 1/4 финала ЛЧ

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ПСЖ испытывает кадровые проблемы в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

По различным причинам игру в Мюнхене пропустят шесть футболистов парижан.

В заявку французской команды не попали Хуан Бернат, Алессандро Флоренци, Мауро Икарди, Лайвин Курзава, Леандро Паредес и Марко Верратти.

"Бавария" примет ПСЖ в среду, 7 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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