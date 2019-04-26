6 мая состоится заключительное судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева



Заключительное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина состоится 6 мая, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, слушание пройдет в Пресненском суде Москвы с 12 до 22 мск. В этот день пройдут прения сторон, после чего обвиняемые выступят с последним словом.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

С того времени обвиняемые содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка".

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