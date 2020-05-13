60 лет назад "Реал" выиграл пятую Лигу Чемпионов, забив семь голов в финале

Теги реал мадридайнтрахт франкфурт

60 лет назад "Реал" выиграл пятую Лигу Чемпионов, забив семь голов в финале

В финальном матче Кубка Чемпионов 1960 года мадридский "Реал" разгромил франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 7:3 и в пятый раз стал обладателем трофея.

Победу королевскому клубу принесли Альфредо Ди Стефано, который сделал хет-трик и Ференц Пушкаш, отметившийся покером. 

Таким образом, "Реал" выиграл трофей в пятый раз подряд и получил кубок на вечное хранение. Всего мадридский клуб 13 раз выигрывал Кубок/Лигу Чемпионов и является рекордсменом по этому показателю.

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 7:3 (2:1)

Голы: Кресс, 18 - 0:1, Ди Стефано, 27 - 1:1, Ди Стефано, 30 - 2:1, Пушкаш, 46 - 3:1, Пушкаш, 56 (с пенальти) - 4:1, Пушкаш, 60 - 5:1, Пушкаш,  71 - 6:1, Штайн, 72 - 6:2, Ди Стефано, 73 - 7:2, Штайн, 75 - 7:3

Не пропустите: "Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов