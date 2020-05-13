60 лет назад "Реал" выиграл пятую Лигу Чемпионов, забив семь голов в финале

В финальном матче Кубка Чемпионов 1960 года мадридский "Реал" разгромил франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 7:3 и в пятый раз стал обладателем трофея.

Победу королевскому клубу принесли Альфредо Ди Стефано, который сделал хет-трик и Ференц Пушкаш, отметившийся покером.

Таким образом, "Реал" выиграл трофей в пятый раз подряд и получил кубок на вечное хранение. Всего мадридский клуб 13 раз выигрывал Кубок/Лигу Чемпионов и является рекордсменом по этому показателю.

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 7:3 (2:1)

Голы: Кресс, 18 - 0:1, Ди Стефано, 27 - 1:1, Ди Стефано, 30 - 2:1, Пушкаш, 46 - 3:1, Пушкаш, 56 (с пенальти) - 4:1, Пушкаш, 60 - 5:1, Пушкаш, 71 - 6:1, Штайн, 72 - 6:2, Ди Стефано, 73 - 7:2, Штайн, 75 - 7:3

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