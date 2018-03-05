В матче 27-го тура испанской Примеры против "Атлетико" форвард "Барселоны" Лионель Месси забил 600-й гол в карьере.

Какие команды и сколько раз легендарный аргентинец огорчал можно увидеть в одной картинке.

Фото: 600 голов Месси в одной картинке

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