600 голов Месси в одной картинке

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600 голов Месси в одной картинке

В матче 27-го тура испанской Примеры против "Атлетико" форвард "Барселоны" Лионель Месси забил 600-й гол в карьере.

Какие команды и сколько раз легендарный аргентинец огорчал можно увидеть в одной картинке.

Фото: 600 голов Месси в одной картинке

Не пропустите: Месси забил 600 голов почти на 150 игр раньше, чем Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии
Ризван

Месси великий футболист, но он никогда не станет чемпионом мира в 17 лет как Пеле!

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Ризван

Месси великий футболист,но никогда он нестанет чемпионом мира в 17 лет,как Пеле.

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Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
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