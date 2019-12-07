62-летняя фанатка Моуринью сделала 38 татуировок в честь португальца

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62-летняя фанатка Моуринью сделала 38 татуировок в честь португальца

Британский таблоид The Sun выпустил материал о фанатке главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

62-летняя Вив Бодикоут настолько обожает "Особенного", что уже сделала почти четыре десятка татуировок в его честь.

"За последние годы я потратила несколько тысяч фунтов на татуировки с Жозе Моуринью. На самом деле это стоило того, потому что я очень сильно люблю его. И я готова потратить ещё больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто её сделает для меня", - сказала женщина.

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