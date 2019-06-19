64-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве Салы
Полиция задержала 64-летнего мужчину из Северной Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, сообщает Sky News.
По сведениям издания, подозреваемый был допрошен стражами правопорядка.
"Он принимает участие в расследовании, и его освободили. В рамках этого расследования мы должны определить, имеются ли доказательства подозрения в совершении преступления", - сказал представитель полиции.
Напомним, что 28-летний Сала погиб 21 января в результате крушения самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Форвард должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф". Через три месяца умер отец Салы Горацио от сердечного приступа.
Не пропустите: Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Салы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Сарри прибыл на базу "Ювентуса"
-
Руководитель ЦСКА рассказал об условиях трансфера Влашича
-
"Болонья" выкупила Орсолини у "Ювентуса"
-
64-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве Салы
-
В ЦСКА рассказали о будущем Чалова
-
Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой
-
Комбаров, покинувший "Спартак", поделился мнением о Кононове
-
"Барселона" не собирается продавать Дембеле
-
ПСЖ предложил "Наполи" 55 миллионов евро за Аллана
-
Игроки "Барселоны" одобрили возвращение Неймара
-
ПСЖ назвал цену на Неймара
-
"Лилль" отказал "Ювентусу" в трансфере защитника Габриэла
-
Азмун назвал одноклубников по "Зениту" "колхозом"
-
3
"Милан" объявил имя нового главного тренера
-
Стали известны огромные долги за аренду стадионов, построенных к ЧМ-2018
-
ПСЖ отказал "Ювентусу" в продаже Маркиньоса за 55 миллионов евро
-
Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом
-
1
Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе
-
Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
-
Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16