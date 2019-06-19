64-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве Салы

Теги кардифф ситиэмилиано сала

64-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве Салы

Полиция задержала 64-летнего мужчину из Северной Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, сообщает Sky News.

По сведениям издания, подозреваемый был допрошен стражами правопорядка.

"Он принимает участие в расследовании, и его освободили. В рамках этого расследования мы должны определить, имеются ли доказательства подозрения в совершении преступления", - сказал представитель полиции.

Напомним, что 28-летний Сала погиб 21 января в результате крушения самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Форвард должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф". Через три месяца умер отец Салы Горацио от сердечного приступа.

Не пропустите: Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Салы. | http://soccernews.ru
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