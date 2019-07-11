69-летний экс-футболист показал класс, забив гол ударом через себя

Теги гари линекер

69-летний экс-футболист показал класс, забив гол ударом через себя

Бывший нападающий сборной ФРГ Клаус Фишер в возрасте 69 лет забил гол ударом через себя. 

Видео с голом разместил телеканал BSN в Twitter, подшутив над экс-форвардом сборной Англии, Гари Линекером: "Линекер никогда бы так не смог". В ответ англичанин ответил: "Конечно, смог бы".

В данный момент Фишер работает экспертом на немецком телевидении. На чемпионате мира-1982 Фишер забил гол ударом ножницами через себя в ворота сборной Франции. На тот турнире ФРГ завоевала серебряные медали.

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