69-летний экс-футболист показал класс, забив гол ударом через себя

Бывший нападающий сборной ФРГ Клаус Фишер в возрасте 69 лет забил гол ударом через себя.

Видео с голом разместил телеканал BSN в Twitter, подшутив над экс-форвардом сборной Англии, Гари Линекером: "Линекер никогда бы так не смог". В ответ англичанин ответил: "Конечно, смог бы".

This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS