7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отстал от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на 7 очков в голосовании за обладателя "Золотого мяча".
Напомним, что аргентинец набрал 686 баллов, а голландец - 679.
Сообщается, что это самый маленький отрыв первого места от второго за последние 23 года.
Ещё эпичнее борьба между номинантами была в 1996 году - тогда немец Матиас Заммер опередил в голосовании бразильца Роналдо всего на 1 очко.
Не пропустите: Сестра Роналду раскритиковала ван Дейка за шутку о своём брате. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время
-
Хавбек "Спартака" Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
-
"Спартак" будет жаловаться на судейство в матче с "Зенитом"
-
Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61
-
Буффон помог "Интеру", Гвардиола вновь остановлен, а в Германии творится вакханалия "андердогов": вспоминаем все самое интересное на этих выходных
Лента новостей
-
1
Пьянич поддержал Роналду
-
Пуйоль уверен, что Месси ещё выиграет "Золотой мяч"
-
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной на Евро-2020
-
1
Гризманн выложил фото с Месси и "Золотым мячом"
-
Юношеская сборная России узнала своих соперников по Элитному раунду Евро-2020
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии
-
Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время
-
Роналдиньо поздравил Месси с шестым "Золотым мячом"
-
Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах экс-тренера "Валенсии"
-
Хавбек "Спартака" Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
-
1
Месси рассказал, считает ли себя лучшим футболистом в истории
-
"Спартак" будет жаловаться на судейство в матче с "Зенитом"
-
2
Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61
-
1
Месси: "Расстроился, когда Роналду сравнялся со мной по "Золотым мячам"
-
1
Модрич раскритиковал Роналду
-
Ибрагимович дал согласие на возвращение в "Милан"
-
Малафеев оценил шансы сборной России выиграть Евро-2020
-
8
7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года
-
Буффон помог "Интеру", Гвардиола вновь остановлен, а в Германии творится вакханалия "андердогов": вспоминаем все самое интересное на этих выходных
-
ПСЖ объявил новую дату перенесённого матча с "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8