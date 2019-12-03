7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года

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7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отстал от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на 7 очков в голосовании за обладателя "Золотого мяча".

Напомним, что аргентинец набрал 686 баллов, а голландец - 679.

Сообщается, что это самый маленький отрыв первого места от второго за последние 23 года.

Ещё эпичнее борьба между номинантами была в 1996 году - тогда немец Матиас Заммер опередил в голосовании бразильца Роналдо всего на 1 очко.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Поплачьте, поплачьте ))) .......Месси три года подряд лучший бомбардир Евоопы, пять лет -- лучший ассистент, где играют самые сильные игроки всех стран и континентов. ............ Месси на 100% заслужил эту награду. Просто похотливые поклонники извращенца никак не могут смириться тому, что их идол-жопоёб уступает аргентинцу. Умейте достойно проигрывать, дырявые!

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OkTawius
Димон

имхо истерика здесь только у тебя, стукач, потому что кроме вашей секты никто Месси лучшим в 2019 году не считает)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Какие же сектанты тупые(с)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*Европы

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мы все знаем как это получилось

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Как провалить все важные матчи сезона, опозориться в лч, выиграть только чемп, где соперников в прошлом году не было и получить при этом зм? Спросите у Месси! Так низко, эта награда еще не падала. Лионель, мог и примеру не брать. Зачем?

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OkTawius
Димон

не соглашусь, главное днище - это был 2010 год, 2019-й - на втором месте

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OkTawius
Димон

получается решающую роль сыграла распиаренность Месси, а может и посчитали "правильно"

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