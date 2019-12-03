7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк отстал от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на 7 очков в голосовании за обладателя "Золотого мяча".

Напомним, что аргентинец набрал 686 баллов, а голландец - 679.

Сообщается, что это самый маленький отрыв первого места от второго за последние 23 года.

Ещё эпичнее борьба между номинантами была в 1996 году - тогда немец Матиас Заммер опередил в голосовании бразильца Роналдо всего на 1 очко.

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