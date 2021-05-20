7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Марадоны

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В Аргентине прокуратура предъявила обвинения в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

По информации Marca, в совершении преступления подозреваются 7 человек, которые занимались здоровьем чемпиона мира 1986 года. Их действия признаны "неадекватными, несовершенными и безрассудными".

Сообщается, что обвиняемым грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года, предположительно, из-за отёка лёгких. Ему было 60 лет.

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