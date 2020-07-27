7 футболистов покинули московское "Динамо"
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о расставании с семью игроками.
Столичную команду покинули Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.
"Бело-голубые" поблагодарили указанных футболистов и пожелали им успехов в будущем.
Напомним, что "Динамо" заняло итоговое шестое место в РПЛ и получило путёвку в еврокубки.
Не пропустите: Глушаков предложил свои услуги двум московским клубам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" - худший чемпион Италии за последние 59 лет по пропущенным голам в сезоне
-
У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо
-
Впервые в истории итальянские тренеры выиграли Серию А 10 раз подряд
-
"Челси" определился с размером предложения по вратарю "Аякса" Онане
-
Роналду прокомментировал чемпионство "Ювентуса"
-
"Ливерпуль" повторил исторический рекорд "Манчестер Сити"
-
7 футболистов покинули московское "Динамо"
-
Президент "Сельты" ответил на вопрос о выкупе Смолова
-
Давид Силва высказался после прощального матча в составе "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" показал эмоции в раздевалке после девятого чемпионства подряд
-
Глушаков предложил свои услуги двум московским клубам
-
Буффон установил рекорд Серии А
-
В Санкт-Петербурге отметили золотой дубль "Зенита"
-
Сарри - самый возрастной тренер, выигравший Серию А
-
Лейтон Бейнс объявил о завершении карьеры. Он выступал за "Эвертон" 13 лет
-
Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона
-
Главные новости дня: 26 июля
-
2
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд
-
Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"
-
Адиев продлил контракт с "Чайкой" до 2023 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22