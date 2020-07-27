7 футболистов покинули московское "Динамо"

Теги динамо москвароман нойштедтерартур юсуповоскар хильемарккирилл панченковладимир рыковжоаозиньо

7 футболистов покинули московское "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о расставании с семью игроками.

Столичную команду покинули Роман НойштедтерАртур ЮсуповОскар ХильемаркКирилл ПанченкоВладимир РыковЖоаозиньо и Антон Соснин.

"Бело-голубые" поблагодарили указанных футболистов и пожелали им успехов в будущем.

Напомним, что "Динамо" заняло итоговое шестое место в РПЛ и получило путёвку в еврокубки.

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