7 футболистов покинули московское "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о расставании с семью игроками.

Столичную команду покинули Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

"Бело-голубые" поблагодарили указанных футболистов и пожелали им успехов в будущем.

Напомним, что "Динамо" заняло итоговое шестое место в РПЛ и получило путёвку в еврокубки.

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