7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки

Теги венесуэлакоронавирус

7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки

Фото твиттер Metrópoles

В расположении сборной Венесуэлы произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией.

По информации журналиста Ренато Соузы, из-за COVID-19 команда лишилась семи футболистов.

Массовая заболеваемость ударила по венесуэльцам в преддверии старта Кубка Америки.

Уже в полночь 14 июня сборная должна сыграть с Бразилией в матче-открытии турнира.

Не пропустите: Сборная Аргентины объявила заявку на Кубок Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов