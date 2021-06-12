7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки

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В расположении сборной Венесуэлы произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией.

По информации журналиста Ренато Соузы, из-за COVID-19 команда лишилась семи футболистов.

Массовая заболеваемость ударила по венесуэльцам в преддверии старта Кубка Америки.

Уже в полночь 14 июня сборная должна сыграть с Бразилией в матче-открытии турнира.

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