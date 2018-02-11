7 голов на "Бернабеу" и триумф Роналду: "сливочные" разгромили "Реал Сосьедад"

Мадридский "Реал" в 23 туре чемпионата Испании принимал на домашней арене гостей из Сан-Себастьяна – "Реал Сосьедад". "Сливочным" очень необходима была победа, и для этого можно было найти с десяток причин. Главная из них – возможность порадовать своих болельщиков на домашнем стадионе, а об отрыве от "Барселоны" в 19 очков лучше не вспоминать. Виктория над басками выводила мадридцев на третье место, как минимум, до завтрашнего дня.

Уже на 1-й минуте Реал вышел вперед: Роналду подхватил сферу на левом фланге, продвинулся к штрафной и навесил в центр на Васкеса, который головой отправил мяч в сетку – 1:0. Немного придя в себя баски попытались отодвинуть игру от своих ворот, чего мадридцы им сделать не позволили. И вскоре Бензема мог забивать второй мяч своей команды, выскочив на свидание с Рульи, но удар француз приняла на себя штанга.

В середине первого тайма мадридцы забили второй гол: Асенсио на левом фланге великолепным разворотом оставил не у дел двоих соперников, отправил в прорыв Марсело, который точным пасом нашел в штрафной Роналду, а португалец спокойно отправил мяч в сетку – 2:0.

Шансы басков на очки в этом матче таяли с каждой минутой, и вскоре третий мяч увидели зрители "Бернабеу": Кроос обыгрался с Васкесом на подступах к чужой штрафной и фирменным ударом отправил сферу в девятку ворот басков – 3:0. Еще через 3 минуты дубль оформил Роналду: после подачи с углового от Модрича португалец выиграл борьбу у защитников и ударом головой сделал счет 4:0.

Во второй половине мадридцы продолжили свои активные атакующие действия, правда, и "бело-голубые" один раз неплохо огрызнулись – после подачи с углового в дебюте тайма Хуанми угодил в штангу ворот Наваса. Вскоре "сливочные" перешли на контратакующую игру, экономя силы и выжидая ошибку соперника.

Скорости матча заметно упали, что было связано с потерей мотивации обоими соперниками – хозяева понимали, что победа от них никуда не денется, в то время как гости неспешно катали мяч перед штрафной "сливочных". Но как только "Реал Сосьедад" немного прибавил, счет стал 4:1 – Ильярраменди отменной передачей вывел на свидание с Навасом Баутисту, а испанец точным ударом размочил счет.

Но этот гол был не последним в матче, зрители еще увидели хет-трик Криштиану Роналду, который оказался первым на добивание после удара Бэйла – 5:1. Баски также решили не останавливаться на достигнутом, и в концовке встречи Ильярраменди, после подачи с угла поля и скидки Хуанми, установил окончательный счет в матче. Уверенная победа "Реала" выводит королевский клуб на третью строчку в чемпионате Испании.

"Реал" – "Реал Сосьедад" – 5:2

Голы: Васкес, 1 – 1:0, Роналду, 27 – 2:0, Кроос, 34 – 3:0, Роналду, 37 – 4:0, Баутиста, 74 – 4:1, Роналду, 80 – 5:1, Ильярраменди, 83 – 5:2.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич (Ковачич, 63), Кроос, Асенсио (Бэйл, 73), Васкес (Иско, 63), Бензема, Роналду.

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Элустондо, Навас, Белья, Сурутуса (Баутиста, 60), Ильярраменди, Каналес (Субельдиа, 60), Прието, Ойарсабаль, Хуанми (Гуриди, 83).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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