7 голов от "Милана", "Наполи" и "Аталанта" не пускают "Ювентус" в топ-4: все результаты 36-го тура Серии А

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7 голов от "Милана", "Наполи" и "Аталанта" не пускают "Ювентус" в топ-4: все результаты 36-го тура Серии А

Завершился 36-й тур итальянской Серии А.

"Милан" отгрузил "Торино" 7 безответных мячей, "Ювентус" обыграл "Сассуоло", однако победы "Аталанты" и "Наполи" не позволили туринскому клубу подняться в топ-4.

"Сассуоло" - "Ювентус" 1:3
Голы: Рабьо, 28 - 0:1, Роналду, 45 - 0:2, Распадори, 59 - 1:2, Дибала, 66 - 1:3

"Торино" - "Милан" 0:7
Голы: Тео, 19 - 0:1, Кессиэ (пен), 26 - 0:2, Браим Диас, 50 - 0:3, Тео, 62 - 0:4, Ребич, 67 - 0:5, Ребич, 72 - 0:6, Ребич, 79 - 0:7

"Лацио" - "Парма" 1:0
Гол: Иммобиле, 90 - 1:0

"Интер" - "Рома" 3:1
Голы: Брозович, 11 - 1:0, Весино, 20 - 2:0, Мхитарян, 31 - 2:1, Лукаку, 90 - 3:1

"Аталанта" - "Беневенто" 2:0
Голы: Муриэль, 22 - 1:0, Пашалич, 67 - 2:0

"Сампдория" - "Специя" 2:2
Голы: Побега, 15 - 0:1, Верре, 32 - 1:1, Побега, 73 - 1:2, Кейта Бальде, 80 - 2:2

"Болонья" - "Дженоа" 0:2
Голы: Дзаппакоста, 13 - 0:1, Скамакка (пен), 61 - 0:2

"Наполи" – "Удинезе" 5:1
Голы: Зелиньски, 28 - 1:0, Фабиан Руис, 31 - 2:0, Окака Чука, 41 - 2:1, Лосано, 56 - 3:1, Ди Лоренцо, 66 - 4:1, Инсинье, 90+1 - 5:1

"Кальяри" - "Фиорентина" 0:0

"Кротоне" - "Верона" 2:1
Голы: Унас, 2 - 1:0, Мессиас, 75 - 2:0, Молина (аг), 87 - 2:1

Турнирное положение: "Интер" (88), "Аталанта" (75), "Милан" (75), "Наполи" (73), "Ювентус" (72), "Лацио" (67), "Рома" (58), "Сассуоло" (56), "Сампдория" (46), "Верона" (43), "Болонья" (40), "Удинезе" (40), "Фиорентина" (39), "Дженоа" (39), "Кальяри" (36), "Торино" (35), "Специя" (35), "Беневенто" (31), "Кротоне" (21), "Парма" (20).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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