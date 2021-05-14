7 голов от "Милана", "Наполи" и "Аталанта" не пускают "Ювентус" в топ-4: все результаты 36-го тура Серии А
Завершился 36-й тур итальянской Серии А.
"Милан" отгрузил "Торино" 7 безответных мячей, "Ювентус" обыграл "Сассуоло", однако победы "Аталанты" и "Наполи" не позволили туринскому клубу подняться в топ-4.
"Сассуоло" - "Ювентус" 1:3
Голы: Рабьо, 28 - 0:1, Роналду, 45 - 0:2, Распадори, 59 - 1:2, Дибала, 66 - 1:3
"Торино" - "Милан" 0:7
Голы: Тео, 19 - 0:1, Кессиэ (пен), 26 - 0:2, Браим Диас, 50 - 0:3, Тео, 62 - 0:4, Ребич, 67 - 0:5, Ребич, 72 - 0:6, Ребич, 79 - 0:7
"Лацио" - "Парма" 1:0
Гол: Иммобиле, 90 - 1:0
"Интер" - "Рома" 3:1
Голы: Брозович, 11 - 1:0, Весино, 20 - 2:0, Мхитарян, 31 - 2:1, Лукаку, 90 - 3:1
"Аталанта" - "Беневенто" 2:0
Голы: Муриэль, 22 - 1:0, Пашалич, 67 - 2:0
"Сампдория" - "Специя" 2:2
Голы: Побега, 15 - 0:1, Верре, 32 - 1:1, Побега, 73 - 1:2, Кейта Бальде, 80 - 2:2
"Болонья" - "Дженоа" 0:2
Голы: Дзаппакоста, 13 - 0:1, Скамакка (пен), 61 - 0:2
"Наполи" – "Удинезе" 5:1
Голы: Зелиньски, 28 - 1:0, Фабиан Руис, 31 - 2:0, Окака Чука, 41 - 2:1, Лосано, 56 - 3:1, Ди Лоренцо, 66 - 4:1, Инсинье, 90+1 - 5:1
"Кальяри" - "Фиорентина" 0:0
"Кротоне" - "Верона" 2:1
Голы: Унас, 2 - 1:0, Мессиас, 75 - 2:0, Молина (аг), 87 - 2:1
Турнирное положение: "Интер" (88), "Аталанта" (75), "Милан" (75), "Наполи" (73), "Ювентус" (72), "Лацио" (67), "Рома" (58), "Сассуоло" (56), "Сампдория" (46), "Верона" (43), "Болонья" (40), "Удинезе" (40), "Фиорентина" (39), "Дженоа" (39), "Кальяри" (36), "Торино" (35), "Специя" (35), "Беневенто" (31), "Кротоне" (21), "Парма" (20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17