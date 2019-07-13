7 громких трансферов "Тоттенхэма", которые ни к чему не привели

Провалы Даниэля Леви.

Глава «Тоттенхэма» - человек спорный. Иногда фанаты благодарят его за гениальные сделки (чего только стоит Кевин Виммер, проданный «Стоуку» за 18 млн. фунтов). Но бывает и наоборот: например, когда он вообще не дал денег Маурисио Почеттино на трансферы.

Вспомним все громкие покупки «шпор», которые ни к чему не привели.

Элдер Поштига

Участник победной кампании «Порту» в Кубке УЕФА, Элдер Поштига стал громким усилением «Тоттенхэма» в 2003 году. Это был, казалось, невероятный успех, всё-таки в португальце были заинтересованы многие европейские гранды.

«Он добавит нам силы в атаке. Он – молодой футболист, уже доказавший свой талант» - рассказывал Гленн Ходдл во время презентации. «Я уверен, что болельщики будут наслаждаться его выступлениями ещё несколько сезонов».

Увы, Элдер Поштига продержался в Лондоне всего год. Забив два гола за 24 игры, он вернулся на родину.

Роберто Сольдадо

Роберто Сольдадо перебрался в «шпоры» за 26 млн. фунтов в 2013 году – ещё до того, как Гарет Бейл был продан за рекордную сумму. Сольдадо справедливо воодушевлял, всё-таки в Испании за «Валенсию» он забил 59 голов за 109 матчей.

Началось всё хорошо: благодаря пенальти Роберто помог переиграть «Кристал Пэлас». К сожалению, после этого забивать он перестал.

Карьеру испанца можно проиллюстрировать одним моментом: в игре против «Фиорентины» у него был 100% шанс либо забить, либо отдать пас Шадли. Вместо этого он отдал мяч вражескому вратарю.

Но будем оптимистами. Провалы Сольдадо и Адебайора убедили Почеттино положиться на Гарри Кейна.

Паулиньо

Паулиньо может похвастаться безумной карьерой: всё началось в литовском «Вильнюсе», откуда он направился в польский «Лодзь», вернулся в Бразилию, заработал вызов в сборную и, после трёх сезонов в «Коринтианс» и победы в Копа Либертадорес, вернулся в Европу. Подписавший его «Тоттенхэм» же вдохновился формой полузащитника на Кубке Конфедераций.

Названный лучшим игроком турнира, Паулиньо в миг превратился в одну из самых желанных звёзд. Но новый бразильский гений не потянул даже «Тоттенхэм».

Уехав из Лондона, он нехило так заработал в Китае – и даже поиграл за «Барселону».

Дэвид Бентли

В последние годы «шпоры» редко тратятся, но летом 2008 он нехило так разошлись. «Тоттенхэм» купил восемь игроков и отпустил 11. Только это поможет Хуанде Рамосу запомниться надолго.

Самым дорогостоящим новичком стал молодой талант из академии «Арсенала». 17 млн. фунтов – цена, которая гарантирует высокий градус ожиданий, всё-таки мы говорим о «новом Дэвиде Бекхэме».

Увы, чуда не случилось. Не читая чудо-гола, Бентли, впоследствии поигравший в России, запомнился только бытовыми анекдотами. Например, он вылил на Гарри Реднаппа ведро воды.

Джовани дос Сантос

И снова 2008 год. Крайне талантливого дос Сантоса «Тоттенхэм» подписал за какие-то 4,7 млн. фунтов. Уже тогда его называли «новым Роналдиньо». По сути, мы говорим о Лео Месси ещё до Лео Месси, то есть о лучшем выпускнике академии Ла Масия.

И всё-таки Леви следовало заподозрить неладное, когда такую звезду он смог купить за копейки. В итоге Джовани дос Сантос оказался крайне непрофессиональным игроком, и за лондонцев практически не поиграл.

Даррен Бент

О Даниэле Леви можно говорить что угодно, но расточительным его не назовёшь. По этой причине решение подписать 16-миллионного Даррена Бента в то время как в тоттенхэмской атаке уже выступали Димитар Бербатов, Робби Кин и Джермейн Дефо, кажется особо странным.

Конечно, тогда Бента хотели многие. За два года он забил 31 гол и даже примерил футболку сборной. Но он просто не подходил «шпорам» по стилю.

Он не был умён, как Бербатов, не сыгрывался с Кином и не был отчаян, как Дефо.

К 2009 году он был одним из лучших нападающих в команде, но убедить тренера в своей незаменимости так и не смог. А когда Бент промазал в игре с «Портсмуном», Реднапп и вовсе его высмеял, сказав, что «такое даже его жёнушка бы забила».

Сергей Ребров

Этот трансфер случился ещё эпохи до Леви, хотя фанаты до сих пор помнят тот хайп – всё-таки в эту скромную по тем меркам команду перебрался один из самых опасных нападающих Европы.

Сейчас 11 млн. фунтов – это копейки, но тогда это были нешуточные деньги. Клуб можно было понять: партнёр Андрея Шевченко в киевском «Динамо» казался не менее одарённым.

Как и следовало ожидать, прагматичный Джордж Грэм высосал весь энтузиазм из украинца, который в Лондоне вернуть былую форму так и не смог.

Юрий Сергеев

