7-кратный победитель Лиги Чемпионов Океании возглавил команду из ФНЛ

Фото твиттер "Акрона"

Испанец Рамон Трибульетч стал новым главным тренером "Акрона", сообщает официальный сайт клуба.

Согласно условиям контракта, 49-летний специалист будет возглавлять команду из Тольятти до конца сезона 2023/24.

Трибульетч, который у руля "Окленд Сити" семь раз выигрывал Лигу Чемпионов Океании и становился бронзовым призёром Клубного Чемпионата Мира, сменил на посту молдаванина Владимира Жапалэу.

"Акрон" по итогам 25 туров идёт на восьмом месте в таблице ФНЛ.

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