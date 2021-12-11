7-кратный победитель Лиги Чемпионов Океании возглавил команду из ФНЛ
Фото твиттер "Акрона"
Испанец Рамон Трибульетч стал новым главным тренером "Акрона", сообщает официальный сайт клуба.
Согласно условиям контракта, 49-летний специалист будет возглавлять команду из Тольятти до конца сезона 2023/24.
Трибульетч, который у руля "Окленд Сити" семь раз выигрывал Лигу Чемпионов Океании и становился бронзовым призёром Клубного Чемпионата Мира, сменил на посту молдаванина Владимира Жапалэу.
"Акрон" по итогам 25 туров идёт на восьмом месте в таблице ФНЛ.
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