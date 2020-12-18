7 ничьих в 10 матчах, "Интер" почти догнал лидера: все результаты 12 тура Серии А

"Милан" снова не может победить, "Интер" минимально обыгрывает "Наполи" и выходит на второе место. Представляем итоги всех матчей 12-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Удинезе" - "Кротоне" - 0:0

"Беневенто" - "Лацио" - 1:1

"Ювентус" - "Аталанта" - 1:1

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 1:1

"Специя" - "Болонья" - 2:2

"Парма - "Кальяри" - 0:0

"Интер" - "Наполи" - 1:0

"Дженоа" - "Милан"- 2:2

"Верона" - "Сампдория" - 1:2

"Рома" - "Торино" - 3:1

Турнирная таблица: "Милан" (28), "Интер" (27), "Ювентус" (24), "Рома" (24), "Наполи" (23), "Сассуоло" (23), "Верона" (19), "Аталанта" (18), "Лацио" (18), "Удинезе" (14), "Сампдория" (14), "Кальяри" (13), "Болонья" (13), "Беневенто" (12), "Парма" (12), "Специя" (11), , "Фиорентина" (10), "Дженоа" (7), "Дженоа" (7), "Кротоне" (6).