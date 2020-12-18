7 ничьих в 10 матчах, "Интер" почти догнал лидера: все результаты 12 тура Серии А

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7 ничьих в 10 матчах, "Интер" почти догнал лидера: все результаты 12 тура Серии А"Милан" снова не может победить, "Интер" минимально обыгрывает "Наполи" и выходит на второе место. Представляем итоги всех матчей 12-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Удинезе"  - "Кротоне" - 0:0
"Беневенто" - "Лацио" - 1:1
"Ювентус" - "Аталанта" - 1:1
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 1:1
"Специя" - "Болонья" - 2:2
"Парма - "Кальяри" - 0:0
"Интер" - "Наполи" - 1:0
"Дженоа" - "Милан"- 2:2
"Верона" - "Сампдория" - 1:2
"Рома" - "Торино" - 3:1

Турнирная таблица: "Милан" (28), "Интер" (27), "Ювентус" (24), "Рома" (24), "Наполи" (23), "Сассуоло" (23), "Верона" (19), "Аталанта" (18), "Лацио" (18), "Удинезе" (14), "Сампдория" (14), "Кальяри" (13), "Болонья" (13), "Беневенто" (12), "Парма" (12), "Специя" (11), , "Фиорентина" (10), "Дженоа" (7), "Дженоа" (7), "Кротоне" (6).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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