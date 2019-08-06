7 звёзд, чьё будущее остаётся под сомнением
Куда отправится Бейл, что делать Роузу и другие животрепещущие вопросы.
Один сезон закончился, а другой вот-вот начнётся. Мы знаем, какие футбольные баталии нас ждут, но всё ещё не уверены, в каком составе будут сражаться наши любимые команды. И пока Лига Чемпионов не началась, а АПЛ только маячит на горизонте, мы вчитываемся в трансферные новости. Многие звёзды всё ещё не могут определиться с тем, где окажутся, а клубы – договориться о цене. Поговорим о тех, чьё будущее остаётся под вопросом.
Дэнни Роуз
Два года назад Роуз дал скандальное интервью таблоиду The Sun, и с тех пор мы ждали его неминуемого ухода. Но в прошлом сезоне Роуз играл как ни в чём не бывало, появившись даже в финале ЛЧ.
Впрочем, вопросы остаются – азиатская предсезонка прошла без защитника, чей партнёр Триппьер уже Лондон покинул.
По словам The Sun, англичанином активно интересуются ПСЖ и «Ювентус», но сумма возможного трансфера озвучена не была.
Гарет Бейл
Будущее Гарета Бейла под вопросом уже много лет, но никогда ещё мы не были так уверены в его неминуемом уходе из «Реала». Зинедин Зидан всем дал понять, что валлийца в его планах нет.
Многие были бы только рады пригласить Бейла к себе, если бы не астрономические зарплаты, к которым он привык. Реально потянуть его могут единицы – например, китайские клубы. По слухам, здесь ему готовы предложить по миллиону фунтов в неделю.
Хамес Родригес
Родригес стал ещё одной звездой, которая так и не смогла закрепиться в «Реале». Он надеялся, что ситуация изменится в «Баварии», но, увы, не сложилось, и летом он вернулся обратно в любимый Мадрид, где только и думают, как бы избавиться от дорогостоящего колумбийца.
Бывший тренер Карло Анчелотти только рад пригласить Хамеса к себе в «Наполи» на правах аренды, но «Реал» больше во временных переходах не заинтересован.
Говорят, что «Атлетико» тоже рассматривает вариант трансфера, но переход в Италию всё-таки более вероятен.
«Я не знаю про сделку с «Атлетико». Мы всё ещё ведём переговоры с Хамесом, который мне очень нравится. Я привязан к Хамесу и считаю, что он сделает нашу команду сильнее. Впрочем, это не единственный игрок, с которым мы ведём переговоры…»
Вильфрид Заа
Никто не сомневается, что Заа хочет в «Арсенал», который любил с детства. Лондонцы только рады его пригласить, но сумма, запрашиваемая «Кристал Пэласом», кажется неподъёмной.
Среди других заинтересованных – «Бавария», «Боруссия» и «Эвертон».
Мауро Икарди
Пребывание Икарди в «Интере» напоминает итальянскую мыльную оперу. И вот подошёл конец сезона, а значит нужен яркий финал. Так наш герой и лишился капитанства и даже был выгнан из состава.
Что ждёт звёздного нападающего? Он тоже отказался от поездки в Азию, и новый тренер Антонио Конте к его поклонникам не относится.
Скандальный форвард может оказаться в «Ювентусе» и «Наполи», а «Интер» пока что подумывает о его замене. Кстати, о ней…
Ромелу Лукаку
Бельгийский нападающий никогда не скрывал своей любви к Серии А, а Конте – к Лукаку. «Манчестер Юнайтед» тоже не стремится сохранить «Рома» у себя, так что трансфер может удовлетворить всех.
Пока что что-то переход не состоялся – команды не могут договориться о цене.
Кристиан Эриксен
Прошло больше месяца с тех пор, как Эриксен заявил о своём желании покинуть «Тоттенхэм». Один вопрос – куда дальше?
«Реал» всё ещё рассматривает кандидатуру Поля Погба, а «Манчестер Юнайтед» больше заинтересован в защитнике.
«Атлетико» опять всплывает в разговоре, но, как мы выяснили, ему больше по душе Хамес. Всё это усложняет ситуацию для Эриксена, который может даже из основы вылететь при условии, что состоится трансфер Джовани Ло Чельсо.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16