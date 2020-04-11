71-летний Липпи не исключил возвращение в сборную Италии

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи порассуждал о своём будущем.

"Я больше не собираюсь работать в клубах. Что касается сборной Италии, то, возможно, однажды мне захочется вернуться. При условии, что я больше не захочу сидеть дома, а сборная будет не слишком далеко от меня. Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим", - приводит слова Липпи Football Italia.

Именитому наставнику завтра исполнится 72 года. Его последним местом работы была сборная Китая.

Липпи возглавлял "Скуадру Адзурру" дважды (2004-2006 и 2008-2010) и выигрывал с командой ЧМ-2006.

Не пропустите: Манчини оценил шансы сборной Италии на Евро-2020, который пройдет в 2021 году. | http://soccernews.ru