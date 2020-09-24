74 погибших, кровавый стадион и начало революции: рассказываем об одном из самых страшных столкновений в истории футбола

29 августа, почти месяц назад, состоялись матчи 23-го тура египетской Премьер-лиги. Внимание сразу привлек матч "Эль-Масри" против "Аль-Ахли". Аутсайдер сезона против безоговорочного лидера и самого титулованного клуба Африки. Фаворит ожидаемо получил легкую выездную победу (2:0). Играли в Суэце, а не в Порт-Саиде – родном городе "Эль-Масри". Египет до сих пор вздрагивает от воспоминаний о резне в этом средиземноморском порту. Восемь с половиной лет назад зелеными трибунами стадиона Порт-Саид текли багровые реки липкой и горячей крови каирских фанатов. 31 января 2012-го от железнодорожного вокзала главного города Египта отчалил поезд с несколькими сотнями ультрас Ahlawy – ведущего хардкора "Аль-Ахли". Ahlawy были локомотивом мощной фанатской 40-тысячной Северной трибуны Каирского международного стадиона. Когда "Аль-Ахли" играл дома, вокальное и пиротехническое давление от ультрас парализовало соперников еще до выхода на поле. Вагоны протянулись строго на север – до средиземноморского побережья, где раскинулся Порт-Саид. Гости заполонили город, напевая оды любимому клубу. Порт-Саид жил ожиданиями первого февраля в надежде, что родной "Эль-Масри" поквитается с шумными каирцами за бессонные ночь. Местный стадион рассчитан только на 18 тыс. зрителей. Немного, как для города с полумиллионным населением. Во время топовых матчей чашу арены правдами и неправдами заполняла почти вдвое большая аудитория. Ажиотажем пахло и сейчас.

В составе "Аль-Ахли" вышли несколько звезд сборной Египта. Голкипер Шариф Икрами имел за плечами выступления в "Фейенорде". Защитник Ахмед Фатхи ("Шеффилд Юнайтед") провел за националку 133 поединка. Полузащитник Хоссам Гали прошел системы "Фейенорда", "Тоттенхэма" и "Дерби Каунти". На замене находился Мохаммед Абутрика – ветеран-бомбардир появится на поле под занавес поединка, когда в воздухе уже запахло кровью... Сначала ничто не предвещало беды. "Аль-Ахли" быстро повел в счете благодаря точному удару бразильца Фабио Жуниора и достаточно долго удерживал преимущество. Проблемы начались на семьдесят второй минуте, когда Момен Закария забил в ответ. Еще через три минуты гости остались в меньшинстве – второе предупреждение для Хоссама Гали. На восемьдесят третьей Закария оформляет дубль – наэлектризованный стадион требует не останавливаться. В конце концов, фаворитов добивает Абдулайе Сиссе – 3:1. Шла 90+3 минута, поэтому на поле прорвались первые восторженные фанаты – отпраздновать взятие ворот вместе с футболистами "Эль-Масри". Очень быстро ситуация вышла из-под контроля. На газон выбежали десятки, а затем и сотни местных фанатов, которые быстро двинулись в направлении гостевого сектора. Несколько пинков досталось и озадаченным футболистам "Аль-Ахли". Где полиция?! Самое время вмешаться! Периметр стадиона контролировали 500 копов в полной амуниции, однако они лишь наблюдали. Между тем хулиганы "Эль-Масри", вооруженные ножами и даже огнестрельным оружием, уже добирались до глоток каирских ультрас. Гости были в явном меньшинстве, к тому же оказалось, что ворота, которые завели их на сектор перед матчем, закрыты – отступать некуда. "Началась бойня. "Эль-Масри" резали ножами всех подряд. Некоторых просто выбрасывали наружу из высоты трибуны", – вспоминает очевидец, которому удалось выжить. Ультрас Ahlawy держали на секторе долгих 3 часа, после чего выживших, доставили на железнодорожную станцию. Избитые и покалечены фанаты истекающих кровью. Никто из них не обратился за помощью – они боялись быть добитыми в больницах Порт-Саида.

74 погибших (72 из них – ультрас "Аль-Ахли"), около 1000 раненых. Такими оказались итоги страшной резни в Порт-Саиде. Кадры со стадиона облетели информационные ленты мировых изданий. Планета замерла от шока. В знак солидарности со своими фанатами несколько футболистов Аль-Ахли объявили о намерении закончить карьеру. Чемпионат Египта, в котором на тот момент состоялось 17 туров, сначала приостановили, а затем отменили. Следующий розыгрыш состоялся в укороченном формате из-за военного переворота в стране. В нем не сыграл "Эль-Масри" – клуб снялся по собственной инициативе, наказав себя за инцидент, устроенный своими же фанатами. Но какими же были мотивы кровопролития? Банальный "Околофутбол", вышедший из-под контроля? Как минимум, сторонники "Аль-Ахли" убеждены в том, что это был политический заказ. Слишком много фактов указывают на спланированную акцию. 2011 год начался для Египта с массовых акций протеста. Простые египтяне, вдохновленные успехом революции в Тунисе, поднялись на восстание против режима президента Хосни Мубарака, который правил страной в течение 30 лет. В первых рядах выступили ультрас двух каирских грандов – "Аль-Ахли" и "Замалек". Непримиримые оппоненты забыли старые обиды и бок о бок сражались против диктатора. В итоге площадь Тахрир победила. Одиннадцатого февраля Мубарак ушел в отставку, передав власть Высшему совету Вооруженных сил. Вскоре 83-летний правитель оказался на скамье подсудимых, где, в отчаянии, пригрозил своим обидчикам местью. Египетская революция наступила на стандартные грабли. Празднуя локальную победу, народ упустил удобный момент для люстрации. Многим руководителям силовых структур эпохи Мубарака удалось сохранить свои должности. Отсидевшись несколько месяцев, они подняли головы и принялись мстить, закручивая гайки активной части общества.

Жесть на этом не закончилась. В Каире вспыхнули новые акции протеста – с требованием наказать виновников террористического акта. За решеткой оказались более 70 подозреваемых. Через год 21 человек приговорили к смертной казни. Тогда на восстание поднялись уже родственники "смертников", которые решились на штурм тюрьмы. Беспорядки были подавлены танками – около 30 погибших. Тем не менее, исполнение приговора отложили еще на два года – до 2015-го. Суд пересмотрел дела, сократив расстрельный список из 21 до 11 человек. В том же году режим начал борьбу с ультрас Ahlawy. Лидеров фан-движения бросили за решетку, саму же фирму назвали "террористической организацией" и объявили вне закона. В мае 2018-го она официально прекратила свое существование. Действующего президента Египта зовут Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Это бывший министр вооруженных сил, который причастен к военному перевороту против бывшего президента Мухаммеда Мурси. Площадь Тахрир – под особым контролем. Улицы Каира прочесывают вооруженные патрули. После падения Мубарака власть в государстве изменилась уже в третий раз. Генералы боятся новых восстаний. Ну а вы и дальше говорите, что футбол вне политики!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников