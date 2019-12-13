75 процентов акций ЦСКА перейдет под контроль госкорпорации
Председатель государственного инвестиционного банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что под контроль организации перейдет более 75% акций клуба. При этом, президентом московского клуба останется Евгений Гинер.
"Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба.
Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трех. Это не должно быть дольше, чем три года.
Вместе с клубом ЦСКА и РФПИ уже работаем для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной, по приобретению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется", – заявил Шувалов.
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|19
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|ЦСКА Москва
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|19
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