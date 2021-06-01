8 футболистов поборются за награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Фото: твиттер АПЛ

АПЛ назвала 8 футболистов, которые поборются за звание лучшего молодого игрока сезона-2020/21.

Список претендентов: Рубен Диаш и Фил Фоден (оба - "Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Иллан Мелье ("Лидс"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм") и Букайо Сака ("Арсенал").

Напомним, что в прошлом сезоне награда досталась Тренту Александер-Арнольду.

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