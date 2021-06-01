8 футболистов поборются за награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ
Фото: твиттер АПЛ
АПЛ назвала 8 футболистов, которые поборются за звание лучшего молодого игрока сезона-2020/21.
Список претендентов: Рубен Диаш и Фил Фоден (оба - "Манчестер Сити"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Иллан Мелье ("Лидс"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм") и Букайо Сака ("Арсенал").
Напомним, что в прошлом сезоне награда досталась Тренту Александер-Арнольду.
Читайте также: Стали известны претенденты на звание тренера сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Краснодар" готов продать Шапи и уже нашел ему замену
-
8 футболистов поборются за награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ
-
1
Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов
-
Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020
-
Официально: Анчелотти возглавил "Реал"
-
Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020
-
Шунин высказался о российских тренерах
-
Малиновский будет прооперирован после Евро-2020
-
Месси купил еще один отель. Уже пятый
-
Президент Ла Лиги высказался о Суперлиге
-
Андре Онана - приоритетная цель "Арсенала"
-
"Реал" договорился с Лукасом Васкесом о продлении контракта
-
Гулиев может продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде"
-
1
Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны"
-
Селюк прокомментировал будущее Гогуа
-
Евсеев - главный тренер "Шинника"
-
Суарес высказался о Серхио Агуэро
-
1
Жоан Лапорта высказался о контракте Лео Месси
-
Валуев высказался о решении Дании не впускать российских болельщиков на матч Евро-2020
-
1
Агуэро порадовал сотрудников "Манчестер Сити" перед своим уходом в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18