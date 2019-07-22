8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира.
Стоит отметить, что в него вошли всего восемь футбольных клубов.
1. "Даллас Ковбойс" (американский футбол, стоимость – 5 миллиардов долларов)
2. "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол, 4,6)
3. "Реал" (футбол, 4,24)
4. "Барселона" (футбол, 4,02)
5. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол, 4)
6. "Манчестер Юнайтед" (футбол, 3,81)
7. "Нью-Ингленд" (американский футбол, 3,8)
8. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол, 3,7)
9. "Голден Стэйт" (баскетбол, 3,5)
10. "Нью-Йорк Джаянтс" (американский футбол, 3,3)
...
17. "Бавария"(футбол, 3,02)
25. "Манчестер Сити" (футбол, 2,69)
32. "Челси" (футбол, 2,58)
42. "Арсенал" (футбол, 2,27)
45. "Ливерпуль" (футбол, 2,18)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16