8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

Теги барселонареал мадридманчестер ситиливерпуль

8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

Стоит отметить, что в него вошли всего восемь футбольных клубов.

1. "Даллас Ковбойс" (американский футбол, стоимость – 5 миллиардов долларов)

2. "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол, 4,6)

3. "Реал" (футбол, 4,24)

4. "Барселона" (футбол, 4,02) 

5. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол, 4)

6. "Манчестер Юнайтед" (футбол, 3,81)

7. "Нью-Ингленд" (американский футбол, 3,8)

8. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол, 3,7)

9. "Голден Стэйт" (баскетбол, 3,5)

10. "Нью-Йорк Джаянтс" (американский футбол, 3,3)

...

17. "Бавария"(футбол, 3,02)

25. "Манчестер Сити" (футбол, 2,69)

32. "Челси" (футбол, 2,58)

42. "Арсенал" (футбол, 2,27)

45. "Ливерпуль" (футбол, 2,18)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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