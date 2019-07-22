8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

Стоит отметить, что в него вошли всего восемь футбольных клубов.

1. "Даллас Ковбойс" (американский футбол, стоимость – 5 миллиардов долларов)

2. "Нью-Йорк Янкис" (бейсбол, 4,6)

3. "Реал" (футбол, 4,24)

4. "Барселона" (футбол, 4,02)

5. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол, 4)

6. "Манчестер Юнайтед" (футбол, 3,81)

7. "Нью-Ингленд" (американский футбол, 3,8)

8. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол, 3,7)

9. "Голден Стэйт" (баскетбол, 3,5)

10. "Нью-Йорк Джаянтс" (американский футбол, 3,3)

...

17. "Бавария"(футбол, 3,02)

25. "Манчестер Сити" (футбол, 2,69)

32. "Челси" (футбол, 2,58)

42. "Арсенал" (футбол, 2,27)

45. "Ливерпуль" (футбол, 2,18)

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