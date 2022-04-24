8 голов: "Нант" и "Бордо" устроили феерию в Лиге 1

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8 голов: "Нант" и "Бордо" устроили феерию в Лиге 1

Фото: твиттер "Нанта"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Нант" на своем поле обыграл "Бордо" со счетом 5:3.

Победу хозяевам принесли дубль Калифа Кулибали, голы Мозеса Саймона и Османа Букари, а также автогол Рикарду Мангаша. В составе гостей отличились Мбайе Ньянг, Явайро Дилросун и Энок Кватенг.

"Нант", набрав 50 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 27 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Нант" – "Бордо" - 5:3 (0:2)
Голы: Ньянг, 6 - 0:1, Дилросун, 18 - 0:2, Кулибали, 47 - 1:2, Мангаш, 51 (автогол) - 2:2, Кватенг, 67 - 2:3, Кулибали, 72 - 3:3, Саймон, 76 - 4:3, Букари, 89 - 5:3

"Нант": Лафон, Коршья (Фабио, 68), Кастеллетто, Жиротто, Мерлен, Сипрьен, Блас, Мутуссами (Аппиа, 77), Кулибали (Букари, 86), Саймон (Жеббель, 85), Коло-Муани.

"Бордо": Костиль, Кватенг (Уден, 81), Марсело (Бриан, 81), Гилавоги, Ахмедходжич, Мангаш, Дилросун, Игнатенко, Онана (Адли, 55), Ньянг (Мара, 55), Хван Ый Чжо (Клидже, 74).

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