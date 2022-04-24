8 голов: "Нант" и "Бордо" устроили феерию в Лиге 1
Фото: твиттер "Нанта"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Нант" на своем поле обыграл "Бордо" со счетом 5:3.
Победу хозяевам принесли дубль Калифа Кулибали, голы Мозеса Саймона и Османа Букари, а также автогол Рикарду Мангаша. В составе гостей отличились Мбайе Ньянг, Явайро Дилросун и Энок Кватенг.
"Нант", набрав 50 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 27 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Нант" – "Бордо" - 5:3 (0:2)
Голы: Ньянг, 6 - 0:1, Дилросун, 18 - 0:2, Кулибали, 47 - 1:2, Мангаш, 51 (автогол) - 2:2, Кватенг, 67 - 2:3, Кулибали, 72 - 3:3, Саймон, 76 - 4:3, Букари, 89 - 5:3
"Нант": Лафон, Коршья (Фабио, 68), Кастеллетто, Жиротто, Мерлен, Сипрьен, Блас, Мутуссами (Аппиа, 77), Кулибали (Букари, 86), Саймон (Жеббель, 85), Коло-Муани.
"Бордо": Костиль, Кватенг (Уден, 81), Марсело (Бриан, 81), Гилавоги, Ахмедходжич, Мангаш, Дилросун, Игнатенко, Онана (Адли, 55), Ньянг (Мара, 55), Хван Ый Чжо (Клидже, 74).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13