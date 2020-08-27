8 игроков "Челси" помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса

Появилась новая информация о вспышке коронавируса в лондонском "Челси".

По информации The Telegraph, вынужденно пришлось изолировать уже 8 футболистов "синих".

Ранее сообщалось, о положительных тестах Фикайо Томори, Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича и Тэмми Абрахама. Помимо них есть подозрение на COVID-19 у Эмерсона Пальмери, Жоржиньо, Росса Баркли и Миши Батшуайи.

Напомним, что для "Челси" новый сезон АПЛ стартует 14 сентября.

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