8 игроков молодёжки "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче с "Локомотивом"
Фото сайт "Локомотива"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам матча 10-го тура молодёжного первенства России между "Ахматом" и "Локомотивом".
Напомним, что во время игры произошла массовая драка, спровоцированная футболистами команды из Грозного. Также физическое воздействие было оказано на арбитра Максима Чембулатова.
Вердикт КДК РФС - дисквалификация 8 игроков "Ахмата" на срок от 2 до 8 матчей, на 6 встреч отстранён Артём Карпукас из "Локомотива".
Кроме того, чеченский клуб оштрафовали на 75 тысяч рублей за необеспечение безопасности.
Не пропустите: "Ахмат" прокомментировал драку в Грозном. | http://soccernews.ru
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