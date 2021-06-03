8 игроков молодёжки "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче с "Локомотивом"

Теги ахматлокомотив москва

8 игроков молодёжки "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче с "Локомотивом"

Фото сайт "Локомотива"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам матча 10-го тура молодёжного первенства России между "Ахматом" и "Локомотивом".

Напомним, что во время игры произошла массовая драка, спровоцированная футболистами команды из Грозного. Также физическое воздействие было оказано на арбитра Максима Чембулатова.

Вердикт КДК РФС - дисквалификация 8 игроков "Ахмата" на срок от 2 до 8 матчей, на 6 встреч отстранён Артём Карпукас из "Локомотива".

Кроме того, чеченский клуб оштрафовали на 75 тысяч рублей за необеспечение безопасности.

Не пропустите: "Ахмат" прокомментировал драку в Грозном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вест Хэм" определился с размером предложения по хавбеку "Спартака" Кралу

"Вест Хэм" определился с размером предложения по хавбеку "Спартака" Кралу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов