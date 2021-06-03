8 игроков молодёжки "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче с "Локомотивом"

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам матча 10-го тура молодёжного первенства России между "Ахматом" и "Локомотивом".

Напомним, что во время игры произошла массовая драка, спровоцированная футболистами команды из Грозного. Также физическое воздействие было оказано на арбитра Максима Чембулатова.

Вердикт КДК РФС - дисквалификация 8 игроков "Ахмата" на срок от 2 до 8 матчей, на 6 встреч отстранён Артём Карпукас из "Локомотива".

Кроме того, чеченский клуб оштрафовали на 75 тысяч рублей за необеспечение безопасности.

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