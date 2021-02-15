8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой"

Теги аталантареал мадриддани карвахальсерхио рамосальваро одриосоламарселоэдер милитаофедерико вальвердеэден азарродриго гоэстравмы

8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой"

Мадридский "Реал" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии рестарта Лиги Чемпионов.

К первому матчу 1/8 финала турнира против "Аталанты" могут быть не готовы сразу восемь футболистов, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

В лазарете "сливочных" находятся защитники Дани Карвахаль, Серхио РамосЭдер Милитао, Альваро Одриосола и Марсело, хавбек Федерико Вальверде, а также вингеры Родриго и Эден Азар.

"Аталанта" примет "Реал" 24 февраля в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча в Мадриде состоится 16 марта.

Не пропустите: СМИ узнали предварительный диагноз Карвахаля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов