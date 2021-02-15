8 игроков "Реала" рискуют пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Аталантой"

Мадридский "Реал" испытывает серьёзные кадровые проблемы в преддверии рестарта Лиги Чемпионов.

К первому матчу 1/8 финала турнира против "Аталанты" могут быть не готовы сразу восемь футболистов, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

В лазарете "сливочных" находятся защитники Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Эдер Милитао, Альваро Одриосола и Марсело, хавбек Федерико Вальверде, а также вингеры Родриго и Эден Азар.

"Аталанта" примет "Реал" 24 февраля в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча в Мадриде состоится 16 марта.

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