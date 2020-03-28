8 игроков "Вест Хэма" самоизолировались с симптомами коронавируса

Теги вест хэм юнайтедкоронавирус

8 игроков "Вест Хэма" самоизолировались с симптомами коронавируса

Сразу восемь футболистов "Вест Хэма" могут оказаться заражены коронавирусной инфекцией, пишет The Sun.

Сообщается, что ряд игроков "молотобойцев" самоизолировались после того, как у них появились лёгкие симптомы болезни.

Стоит отметить, что последний матч перед паузой "Вест Хэм" провёл с "Арсеналом". Позднее у главного тренера "канониров" Микеля Артеты диагностировали коронавирус.

Не пропустите: В АПЛ назвали возможную дату возобновления сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая. Он возглавлял команду 14 лет

Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая. Он возглавлял команду 14 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов