8 игроков "Вест Хэма" самоизолировались с симптомами коронавируса

Сразу восемь футболистов "Вест Хэма" могут оказаться заражены коронавирусной инфекцией, пишет The Sun.

Сообщается, что ряд игроков "молотобойцев" самоизолировались после того, как у них появились лёгкие симптомы болезни.

Стоит отметить, что последний матч перед паузой "Вест Хэм" провёл с "Арсеналом". Позднее у главного тренера "канониров" Микеля Артеты диагностировали коронавирус.

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