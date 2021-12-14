8-кратный чемпион Малайзии анонсировал товарищеский матч со "Спартаком"

Фото твиттер "Дарул Такзим"

Зимой московский "Спартак" сыграет с командой "Дарул Такзим" из Малайзии.

Клубы встретятся на сборах в Объединённых Арабских Эмиратах.

"Спартак" идёт на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы москвичи финишировали первыми в группе.

"Дарул Такзим" является восьмикратным чемпионом Малайзии.

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