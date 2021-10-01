80-летнего Пеле выписали из больницы

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80-летнего Пеле выписали из больницы

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле покинул больницу, об этом он сам сообщил в инстаграме.

"Я очень рад вернуться домой. Хочу поблагодарить всю команду госпиталя Аьберта Эйнштейна. Они сделали моё пребывание благодаря своему гуманному и очень душевному приёму. Спасибо и вам всем, кто делает мою жизнь совершенной, отправляя издалека столько сообщений, наполненных любовью", - написал Пеле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Pelé (@pele)

Напомним, что в начале сентября 80-летний бразилец перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки. Впоследствии его выписали, однако через несколько дней снова госпитализировали.

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