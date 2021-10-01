80-летнего Пеле выписали из больницы
Фото инстаграм Пеле
Легендарный бразильский футболист Пеле покинул больницу, об этом он сам сообщил в инстаграме.
"Я очень рад вернуться домой. Хочу поблагодарить всю команду госпиталя Аьберта Эйнштейна. Они сделали моё пребывание благодаря своему гуманному и очень душевному приёму. Спасибо и вам всем, кто делает мою жизнь совершенной, отправляя издалека столько сообщений, наполненных любовью", - написал Пеле.
Напомним, что в начале сентября 80-летний бразилец перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки. Впоследствии его выписали, однако через несколько дней снова госпитализировали.
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