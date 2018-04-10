80 процентов ударов Габриэла Жезуса в ЛЧ завершаются голами

Теги манчестер ситигабриэл жезус

80 процентов ударов Габриэла Жезуса в ЛЧ завершаются голами

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус открыл счет в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (1:0, первый тайм).

Стоит отметить, что бразилец забил четвертый гол в сезоне в этом турнире, нанеся по воротам всего пять ударов (80% эффективности).

В этом сезоне 21-летний Жезус отличился 13 раз в 36 поединках.

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