81-летнего Пеле выписали из больницы

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Легендарный бразильский футболист Пеле покинул больницу в Сан-Паулу после прохождения курса химиотерапии.

Как сообщает Reuters, состояние 81-летнего экс-нападающего стабильное, поэтому его отпустили домой.

В сентябре прошлого года бразильца прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.

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