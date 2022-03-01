81-летнего Пеле выписали из больницы

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81-летнего Пеле выписали из больницы

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле покинул больницу, где он лечился от инфекции.

По информации L'Equipe, трёхкратный чемпион мира чувствует себя стабильно хорошо, поэтому ему разрешили находиться за пределами медицинского учреждения.

Напомним, что в сентябре прошлого года Пеле прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.

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