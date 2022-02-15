81-летний Пеле подтвердил факт очередной госпитализации

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81-летний Пеле подтвердил факт очередной госпитализации

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле снова оказался в больнице.

Трёхкратный чемпион мира сообщил в инстаграме, что его госпитализировали для прохождения курса химиотерапии.

В сентябре прошлого года 81-летнего бразильца прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.

С тех пор Пеле уже несколько раз ложился в больницу для химиотерапии.

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