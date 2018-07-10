82 процента аргентинцев высказались за отставку Сампаоли

Теги аргентинахорхе сампаоли

82 процента аргентинцев высказались за отставку СампаолиПортал Ole провел опрос о будущем главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

В голосовании приняли участие 100 тысяч человек. 82 процента респондентов считают, что 58-летний специалист должен покинуть занимаемый пост.

Напомним, сборная Аргентины вылетела с Чемпионата Мира-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала. 

Читайте:  В Аргентине определились с будущим Сампаоли | http://soccernews.ru

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