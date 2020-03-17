83-летний Берлускони пожертвовал огромную сумму на борьбу с коронавирусом

Известный в прошлом итальянский политик, бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони решил поучаствовать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации La Gazzetta dello Sport, 83-летний деятель пожертвовал 10 миллионов евро региону Ломбардия, который наиболее пострадал в Италии от смертоносного заболевания.

Предполагается, что деньги пойдут на сооружение 400 боксов интенсивной терапии во временной больнице.

В Италии коронавирусом заразились около 28 тысяч человек, более двух тысяч случаев завершились летальным исходом.

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