9 футболистов присоединились к сборной России на сборе в Сочи
Сборная России продолжает подготовку к мартовским матчам квалификации ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.
Сегодня на сбор национальной команды в Сочи прибыли 9 игроков - это Георгий Джикия, Илья Кутепов, Александр Соболев (все - "Спартак"), Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин (все - "Динамо"), Игорь Смольников, Алексей Ионов (оба - "Краснодар") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив").
Ранее в расположение сборной приехали Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Артём Дзюба, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА) и Андрей Семёнов ("Ахмат").
Таким образом, общее число футболистов на сборе выросло до 18 человек. Сегодня во второй половине дня к ним может присоединиться полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который задержался в Москве для прохождения МРТ.
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