9 голов от "Манчестер Юнайтед", победа "Челси" в дерби, "Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде": все результаты 22-го тура АПЛ

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9 голов от "Манчестер Юнайтед", победа "Челси" в дерби, "Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде": все результаты 22-го тура АПЛ

Завершился 22-й тур АПЛ.

Из главных событий тура стоит отметить разгромную победу "Манчестер Юнайтед" над "Саутгемптоном" со счетом 9:0, победу "Челси" в лондонском дерби и неожиданное поражение "Ливерпуля".

"Тоттенхэм" - "Челси" 0:1
Гол: Жоржиньо (пен), 24 - 0:1   

"Ливерпуль" - "Брайтон" 0:1
Гол: Альсате, 56 - 0:1

"Лидс" - "Эвертон" 1:2
Голы: Сигурдссон, 9 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 41 - 0:2, Рафинья, 48 - 1:2

"Фулхэм" - "Лестер" 0:2
Голы: Ихеаначо, 17 - 0:1, Джастин, 44 - 0:2

"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Габриэл Жезус, 3 - 0:1, Стерлинг, 38 - 0:2

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 9:0
Голы: Уан-Биссака, 18 - 1:0, Рэшфорд, 25 - 2:0, Беднарек, 34 (автогол) - 3:0, Кавани, 39 - 4:0, Марсьяль, 69 - 5:0, Мактомини, 71 - 6:0, Бруну Фернандеш, 87 (пенальти) - 7:0, Марсьяль, 90 - 8:0, Джеймс, 90+3 - 9:0

"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 2:1
Голы: Пепе, 32 - 0:1, Рубен Невеш, 45+5 (пенальти) - 1:1, Моутинью, 49 - 2:1

"Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Соучек, 51 - 0:1, Лингард, 56 - 0:2, Уолкинс, 81 - 1:2, Лингард, 83 - 1:3

"Шеффилд" - "Вест Бромвич" 2:1
Голы: Филлипс, 41 - 0:1, Богл, 56 - 1:1, Шарп, 73 - 2:1

"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" 1:2
Голы: Шелви, 2 - 1:0, Ридевальд, 21 - 1:1, Кэхилл, 25 - 1:2

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (47), "Манчестер Юнайтед" (44), "Лестер" (42), "Ливерпуль" (40), "Вест Хэм" (38), "Челси" (36), "Эвертон" (36), "Тоттенхэм" (33), "Астон Вилла" (32), "Арсенал" (31), "Лидс" (29), "Саутгемптон" (29), "Кристал Пэлас" (29), "Вулверхэмптон" (26), "Брайтон" (24), "Ньюкасл" (22), "Бернли" (22), "Фулхэм" (14), "Вест Бромвич" (12), "Шеффилд" (11).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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