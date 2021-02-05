9 голов от "Манчестер Юнайтед", победа "Челси" в дерби, "Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде": все результаты 22-го тура АПЛ
Завершился 22-й тур АПЛ.
Из главных событий тура стоит отметить разгромную победу "Манчестер Юнайтед" над "Саутгемптоном" со счетом 9:0, победу "Челси" в лондонском дерби и неожиданное поражение "Ливерпуля".
"Тоттенхэм" - "Челси" 0:1
Гол: Жоржиньо (пен), 24 - 0:1
"Ливерпуль" - "Брайтон" 0:1
Гол: Альсате, 56 - 0:1
"Лидс" - "Эвертон" 1:2
Голы: Сигурдссон, 9 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 41 - 0:2, Рафинья, 48 - 1:2
"Фулхэм" - "Лестер" 0:2
Голы: Ихеаначо, 17 - 0:1, Джастин, 44 - 0:2
"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Габриэл Жезус, 3 - 0:1, Стерлинг, 38 - 0:2
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 9:0
Голы: Уан-Биссака, 18 - 1:0, Рэшфорд, 25 - 2:0, Беднарек, 34 (автогол) - 3:0, Кавани, 39 - 4:0, Марсьяль, 69 - 5:0, Мактомини, 71 - 6:0, Бруну Фернандеш, 87 (пенальти) - 7:0, Марсьяль, 90 - 8:0, Джеймс, 90+3 - 9:0
"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 2:1
Голы: Пепе, 32 - 0:1, Рубен Невеш, 45+5 (пенальти) - 1:1, Моутинью, 49 - 2:1
"Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Соучек, 51 - 0:1, Лингард, 56 - 0:2, Уолкинс, 81 - 1:2, Лингард, 83 - 1:3
"Шеффилд" - "Вест Бромвич" 2:1
Голы: Филлипс, 41 - 0:1, Богл, 56 - 1:1, Шарп, 73 - 2:1
"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" 1:2
Голы: Шелви, 2 - 1:0, Ридевальд, 21 - 1:1, Кэхилл, 25 - 1:2
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (47), "Манчестер Юнайтед" (44), "Лестер" (42), "Ливерпуль" (40), "Вест Хэм" (38), "Челси" (36), "Эвертон" (36), "Тоттенхэм" (33), "Астон Вилла" (32), "Арсенал" (31), "Лидс" (29), "Саутгемптон" (29), "Кристал Пэлас" (29), "Вулверхэмптон" (26), "Брайтон" (24), "Ньюкасл" (22), "Бернли" (22), "Фулхэм" (14), "Вест Бромвич" (12), "Шеффилд" (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18