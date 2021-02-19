9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"

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9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"

Мадридский "Реал" продолжает страдать от эпидемии травм. На сегодняшний день в лазарете "сливочных" находятся 9 футболистов.

Из-за повреждений ближайший матч против "Вальядолида" пропустят Карим Бензема, Эден Азар, Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Родриго и Эдер Милитао.

В связи с этим тренерский штаб "бланкос" во главе с Зинедином Зиданом прибегает к услугам группы молодых воспитанников из "Кастильи".

Так, в заявку на субботнюю игру попали 20-летний центральный защитник Виктор Чуст, 19-летний атакующий хавбек Серхио Аррибас, 19-летний левый фулбек Мигель Гутьеррес, 20-летний опорник Антонио Бланко и 21-летний нападающий Уго Дуро.

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