9 клубов Суперлиги вернулись в состав Ассоциации европейских клубов

Фото: твиттер Суперлиги/Автор неизвестен

Девять клубов, которые состоят в европейской Суперлиге официально вернулись в состав Ассоциации европейских клубов.

Этими командами стали: "Милан", "Челси", "Арсенал", "Атлетико", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и "Тоттенхэм".

В заявлении клубов говорится, что создание Суперлиги не в интересах футбольного сообщества.

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" продолжают бороться за Суперлигу и ожидают решения европейского суда.

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