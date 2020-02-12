90min.com: "Тоттенхэм" интересуется Чаловым

"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, утверждает 90min.com.

По данным источника, "шпоры" занимаются поиском подходящего форварда. В клубе считают, что 21-летний российский футболист сможет усилить команду летом 2020 года.

Напомним, что в августе прошлого года ЦСКА отказался продавать Чалова в "Пэлас" за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл за армейцев 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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